Dopo aver concluso le visite mediche, la Salernitana si mette in cammino verso Cascia, lasciando alle spalle le polemiche e concentrandosi sulla nuova stagione. Sotto la guida di mister Raffaele, i granata si preparano a un ritiro che promette entusiasmo e impegno, con una squadra già ben assortita e determinata a fare bene. È il momento di scoprire come questa avventura prenderà forma e quali sfide attendono la Salernitana.

Tempo di lettura: 2 minuti di Gigi Caliulo Completato il rituale delle visite mediche la Salernitana inizia oggi ufficialmente la nuova stagione sportiva. La squadra granata lascia in città le chiacchiere – e le polemiche – legate agli strascichi della coda playout e si appresta a raggiungere Cascia, sede del ritiro precampionato. All’Hotel Élite mister Raffaele ritrova un gruppo già abbastanza omogeneo: il diesse Faggiano è impegnato su più fronti (compreso quello, spinoso, dei calciatori da sistemare o “liberare” dopo la retrocessione in terza serie) ma ha piazzato negli ultimi giorni diversi colpi “di categoria” in entrata, mettendo a disposizione dell’ex tecnico del Cerignola una serie di calciatori a lui graditi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana, inizia il ritiro di Cascia: Raffaele già al lavoro con un buon telaio

