In un mondo dove il potere si muove tra strategia e influenze, la nuova "French Connection" di John Elkann riunisce Vasseur, Comolli e Modesto in un team d’élite per rilanciare Ferrari e Juventus. Niente a che vedere con il film, questa è una manovra moderna per sistemare le faccende di due giganti italiani. Il loro successo potrebbe definire il futuro di due simboli nazionali, lasciandoci tutti con il fiato sospeso.

Vasseur Frédéric, Comolli Damien, Modesto François, è la nuova french connection messa assieme da John Elkann per sistemare le faccende di Ferrari e Juventus. French connection, in italiano Il braccio violento della legge, è un film che ripercorre l'ambiente malavitoso dei corsi e dei francesi, non è dunque il caso dei dirigenti di cui sopra che però devono avere davvero affascinato l'azionista di maggioranza che già aveva riservato un posto d'onore a Jean Claude Blanc, dopo le vicende del Duemilasei. Elkann deve avere dimenticato la vera storia e tradizione francese delle sue squadre sportive, Alain Prost, Didier Pironi, Michel Platini, Didier Deschamps, David Trezeguet, Zinedine Zidane, roba seria e buona rispetto alle bizzarre e preoccupanti scelte contemporanee.

