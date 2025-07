PALINSESTI 20-26 LUGLIO 2025 | LA GUIDA TV COMPLETA RAI MEDIASET LA7 TV8 E NOVE

Scopri i palinsesti aggiornati dal 20 al 26 luglio 2025: una settimana ricca di emozioni, intrattenimento e grandi classici su Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d. Dalle serie imperdibili alle nuove produzioni, la guida tv completa ti aiuterà a pianificare ogni momento di svago. Preparati a vivere un’estate all’insegna della televisione di qualità : ecco tutte le programmazioni da non perdere!

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 20 al 26 luglio 2025 Rai1 D: Imma Tataranni 2 (48) R L: Noos: L’Avventura della Conoscenza M: Sister Act M: Sister Act 2 G: Don Matteo 13 (1010) R V: Gigi: Uno Come Te R S: Dalla Strada al Palco R Canale 5 D: La Notte Nel Cuore 1ÂŞTv L: Battiti Live (35) M: I Gladiatori (14) new M: Temptation Island (46) G: Temptation Island (56) V: Vanina Guarrasi (34) R S: Ciao Darwin 9: Giovanni 8.7 (310) R Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Dal 2107, ore 18:45 – Sarabanda Rai2 D: L: Elsbeth 2 1ÂŞTv M: M: Rocco Schiavone 3 (34) R G: The Wedding Year 1ÂŞTv V: The Americans 1ÂŞTv S: Nel Segno del Giallo 1ÂŞTv Italia 1 D: Sarabanda Celebrity fine L: Chicago P. 🔗 Leggi su Bubinoblog