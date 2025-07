Do Bigha Zamin di Bimal Roy in versione restaurata 4K alla Mostra del Cinema di Venezia 2025

In occasione del 116° anniversario della nascita di Bimal Roy, il Festival del Cinema di Venezia 2025 rende omaggio a uno dei suoi capolavori più acclamati: Do Bigha Zamin, ora presentato in una stupefacente versione restaurata 4K nella sezione Venice Classics. Un incontro tra passato e presente che celebra l’eredità di un maestro indiano del cinema. La magia di questo film senza tempo vi lascerà senza fiato, rendendo omaggio alla sua straordinaria influenza culturale e artistica.

In occasione del 116° anniversario della nascita del grande regista indiano Bimal Roy, il Festival del Cinema di Venezia 2025 omaggia uno dei capolavori più rappresentativi del cinema indiano: Do Bigha Zamin, presentato in una versione restaurata in 4K nella sezione Venice Classics. Il restauro dell'iconico film del 1953 – conosciuto a livello internazionale con il titolo Two Acres of Land – è stato curato dalla Film Heritage Foundation (FHF) in collaborazione con The Criterion Collection e Janus Films, e ha richiesto oltre tre anni di lavoro, a partire dal 2022. Do Bigha Zamin: capolavoro neorealista al Lido di Venezia.

