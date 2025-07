Approfondimenti dal mondo ASviS | la verità esiste ancora

In un mondo dominato da piattaforme digitali e intelligenza artificiale, la verità sembra sfuggire tra le pieghe degli algoritmi. Secondo Walter Quattrociocchi, direttore del Center for Data Science and Complexity, la disinformazione non è più un'eccezione, ma un risultato inevitabile di un sistema che premia l’attenzione a scapito della verità. Il seguente approfondimento di ASviS ci invita a riflettere sulla reale natura della realtà nell’era digitale.

Riproponiamo il testo di Walter Quattrociocchi, direttore del Center for Data science and complexity- Comitato ASviS con la Presidenza scientifica del prof. Enrico Giovannini, registrato il 26 giugno 2025. Nell’era delle piattaforme e dell’intelligenza artificiale, la verità non è più oggettiva ma plasmata dall’algoritmo. La disinformazione non è un’anomalia, ma il prodotto di un sistema che premia l’attenzione. ( Il seguente contenuto è tratto dal Rapporto “ Scenari per l’Italia al 2035 e al 2050 ” dell’ASviS. Lo studio costruisce quattro scenari relativi all’impatto della transizione ecologica sull’economia italiana, realizzati grazie alla collaborazione con Oxford Economics”). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

