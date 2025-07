Ascolti TV | Sabato 12 Luglio 2025 La replica di Dalla Strada al Palco 16.3% meglio di quella di Ciao Darwin 13.5%

La serata televisiva di sabato 12 luglio 2025 si conferma un duello tra intrattenimento e blockbuster: Dalla Strada al Palco su Rai1 conquista 1.745.000 spettatori, superando Ciao Darwin su Canale5 con 1.320.000. Un mix di emozioni e scelte diverse, che dimostrano come il pubblico italiano apprezzi sia spettacoli coinvolgenti che grandi classici del cinema. La gara tra le reti si fa sempre più avvincente e...

Nella serata di ieri, sabato 12 luglio 2025, su Rai1 la replica di Dalla Strada al Palco ha intrattenuto 1.745.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin ha raccolto davanti al video 1.320.000 spettatori con uno share del 13.5%. Su Rai2 Gli occhi blu dell’ossessione è la scelta di 876.000 spettatori pari al 7.2%. Su Italia1 Jurassic Park  ha radunato 531.000 spettatori (4.8%). Su Rai 3 Un altro Ferragosto raggiunge 793.000 spettatori e il 6.8%. Su Rete4 Fuochi d’artificio  totalizza un a.m. di 639.000 spettatori (5.4%). Su La7 The Peacemaker  conquista 632.000 spettatori con il 5. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 12 Luglio 2025. La replica di Dalla Strada al Palco (16.3%) meglio di quella di Ciao Darwin (13.5%)

