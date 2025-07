Il piccolo Allen è stato ritrovato è vivo e sta bene Ha 5 anni era scomparso da due giorni da un camping a Ventimiglia

Con grande gioia possiamo annunciare che il piccolo Allen Bernard Ganao, scomparso venerdì dal camping Por la Mar a Ventimiglia, è stato ritrovato vivo e in buona salute. Dopo due giorni di angoscia per la sua famiglia e la comunità, la speranza si è trasformata in realtà. La sua storia ci ricorda quanto sia fondamentale la solidarietà e l’attenzione nelle situazioni di emergenza. La notizia di Allen ci riempie di speranza e gratitudine.

Allen Bernard Ganao è stato ritrovato, è vivo e sta bene. Era scomparso venerdì 11 luglio, allontanandosi da un camping a Ventimiglia. È stato ritrovato nella mattina di domenica 13 luglio il piccolo Allen Bernard Ganao, il bambino di cinque anni scomparso venerdì 11 dal camping Por la mar, nella frazione di Latte, a Ventimiglia, provincia di Imperia. (Ansa Foto) – notizie.com La notizia è stata confermata anche dal sindaco Flavio Di Muro. Si trovava all’interno di un casolare situato nella zona collinare, a circa tre chilometri dal supermercato Conad, dov’era stato ripreso per l’ultima volta dalle telecamere. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Il piccolo Allen è stato ritrovato, è vivo e sta bene. Ha 5 anni, era scomparso da due giorni da un camping a Ventimiglia

In questa notizia si parla di: allen - stato - ritrovato - scomparso

Bruce Springsteen su Jeremy Allen White: "Sul set di Liberami dal Nulla è stato incredibilmente tollerante" - Nel cuore di Hollywood, tra musica e cinema, Bruce Springsteen ha espresso grande ammirazione per Jeremy Allen White, protagonista di "Liberami dal Nulla".

#Ventimiglia #Allen sta bene, è stato ritrovato vivo in un casolare. Il bimbo di 5 anni era scomparso venerdì da un campeggio in cui era con i genitori. Nel video dell'inviato #GR1 @ClaudioVigolo il commento a caldo dell'Ing. Alessandro Giribaldi @vigilidelfu Vai su X

Sta bene il turista tedesco scomparso il 17 giugno, al suo arrivo alla stazione di Roma San Pietro con la moglie e un gruppo. E’ stato ritrovato dalla Polfer dopo l’appello trasmesso ieri sera nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?”. Vai su Facebook

Ventimiglia, trovato Allen: il bambino di 5 anni scomparso è vivo - la diretta; Ritrovato il bambino scomparso a Latte vicino Ventimiglia, Allen sembra stare bene: cos'è successo; Ritrovato in un casolare il piccolo Allen, scomparso dal camping da giorni: sta bene.

Ritrovato il bimbo scomparso, è vivo - Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì notte da un camping di Latte, a Ventimiglia è stato trovato: è vivo. Riporta msn.com

Allen, il bambino ritrovato: 40 ore (e due notti) da solo, tre chilometri percorsi a piedi, l'auto del testimone. La ricostruzione della scomparsa - Dopo quasi 3 giorni di ansia, due notti intere passate da solo, questa mattina è arrivata la notizia che in molti attendevano. Secondo ilmessaggero.it