Inter occhio alla Roma! Contatti serrati per Rios – CdS

L'attenzione del calcio mercato si infuoca: tra Inter e Roma, i contatti serrati per Richard Rios si intensificano. Il giovane talento colombiano, ormai nel mirino dei grandi club italiani, sta vivendo un momento cruciale, con la Roma pronta a fare sul serio per assicurarsi le sue prestazioni. La corsa al centrocampista si fa sempre più agguerrita, lasciando intravedere un’estate ricca di colpi di scena. La questione è ormai aperta: chi avrà la meglio?

Oltre alla Roma, anche l’Inter segue con attenzione Richard Rios, centrocampista del Palmeiras. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Roma però sta intensificando i contatti. DIRETTI – La Roma stringe per Rios. Il centrocampista colombiano resta l’obiettivo principale per rinforzare la mediana e i giallorossi stanno intensificando i contatti con il Palmeiras. La prima proposta – 25 milioni tra parte fissa e bonus, fatta recapitare tramite intermediari – è stata respinta. Il nodo principale non è solo economico, ma legato alla proprietà frammentata del cartellino del 25enne. Il Palmeiras controlla il 70% del giocatore, mentre il restante è suddiviso tra Guaranì (14%), Flamengo (6%) e l’entourage del calciatore (10%). 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, occhio alla Roma! Contatti serrati per Rios – CdS

Richard Rios, tra talento e carattere: la Roma guarda al colombiano del Palmeiras - La Roma si proietta verso un futuro ricco di talento e personalità , puntando il dito su Richard Rios, il giovane centrocampista colombiano del Palmeiras.

La #Roma si avvicina a Richard #Rios. I giallorossi in queste ultime 24 ore hanno avuto contatti con il #Palmeiras per formulare l'offerta. Si parla di 30 milioni, cifra alla quale non erano arrivate le competitor: #Inter e #Porto su tutte.

CALHANOGLU RESTA ALL'INTER: SI COMPLICA RIOS PER I NERAZZURRI! L'Inter ha deciso di trattenere Hakan Calhanoglu dopo lo stallo nella trattativa con il Galatasaray. Una scelta che rallenta i contatti per Rios, seguito anche dalla Roma.

