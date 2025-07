non finisce qui la guerra commerciale fa male a tutti

che le conseguenze di una simile escalation sarebbero devastanti per tutte le economie coinvolte, minando la stabilità globale e mettendo a rischio milioni di posti di lavoro. La guerra commerciale non è mai una vittoria, ma un danno condiviso: è il momento di cercare soluzioni diplomatiche prima che sia troppo tardi.

Il primo agosto 2025 potrebbe segnare un punto di grave rottura nei rapporti tra Europa e Stati Uniti. Se mai dovessero entrare in vigore i dazi al 30% minacciati da Donald Trump su tutti i prodotti dell’Unione, si avrebbero infatti seri problemi sul fronte economico di qua e di là dell’Atlantico. Basti osservare che nel 2024 la sola Italia ha esportato negli Stati Uniti beni per 65 miliardi, con una crescita del 7%. È quindi facile immaginare quale danno ne verrebbe a nostri settori chiave come l’agroalimentare, la moda, l’automotive: la perdita sarebbe immediata per le aziende italiane (si calcola circa 35 miliardi), come del resto per quelle tedesche e francesi che dipendono fortemente dal mercato americano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it