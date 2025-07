Atletica leggera Di Bella e De Simone vincono i regionali e volano agli Italiani

L’Atletica Savoca brilla sui campi di Catania, conquistando i titoli regionali cadetti grazie alle straordinarie performance di Carola Di Bella e Elisa De Simone. Le giovani promesse siciliane si sono infatti guadagnate il diritto di rappresentare la regione agli italiani, portando a casa non solo il titolo ma anche il cuore degli appassionati. La loro determinazione e talento promettono un futuro luminoso per l’atletica italiana.

L’Atletica Savoca è salita in cattedra ai recenti Campionati Regionali Cadetti, riservati ai nati negli anni 2010 e 2011, che si sono svolti a Catania. Carola Di Bella ed Elisa De Simone sono le nuove campionesse siciliane rispettivamente di salto in alto e marcia. Per loro anche i preziosi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it