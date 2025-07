Gli Usa leader dell’Occidente Ma adesso battono cassa

Gli Stati Uniti, tradizionali leader dell’Occidente, ora sembrano più interessati a tutelare i propri interessi economici che a mantenere un ruolo di guida globale. La recente comunicazione di Trump alla Commissione Europea, annunciando un dazio del 30% sulle esportazioni europee, evidenzia questa svolta protezionista. È un segnale chiaro: anche gli Stati Uniti stanno battendo cassa, e il futuro delle relazioni transatlantiche potrebbe dipendere da come si evolveranno queste tensioni.

Donald Trump è stato eletto per rifare grande l’America, non l’Occidente. La lettera che il presidente ha inviato ieri a Ursula von der Leyen per annunciare l’imposizione di un dazio del 30 per cento sulle merci europee esportate negli Stati Uniti lo dimostra una volta di più. Certo, siamo di fronte all’ennesima mossa negoziale e possiamo sempre sperare che la contrattazione si chiuda infine su una tariffa più bassa. Il messaggio di fondo resta chiaro, però: l’Europa non può appellarsi alla solidarietà transatlantica per avere a priori un trattamento migliore degli altri. Per il Vecchio Continente, per l’Italia e per il governo Meloni, la notizia è pessima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it