Pmi autoproduzione di energia da rinnovabili | contributi per 179 milioni di euro

Se sei un’impresa interessata a investire nel futuro dell’energia pulita, questa è l’occasione che cercavi. Con 179 milioni di euro disponibili, il Ministero offre contributi per progetti di autoproduzione di energia rinnovabile, come impianti solari e minieolici, sostenendo l’autoconsumo immediato e differito. Fino alle ore 12 del 30 settembre 2025, puoi presentare la tua domanda e contribuire alla transizione energetica. Con il decreto direttoriale del 30 giugno 2025, sono state definite le modalità di accesso…

Fino alle ore 12 del 30 settembre 2025 le imprese potranno presentare domanda di accesso alle agevolazioni per il sostegno ai programmi di investimento finalizzati all’ autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulostoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito. Con decreto direttoriale del 30 giugno 2025 sono disciplinate le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di investimento coerenti con le finalità della Misura 7, Investimento 16 – Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: energia - autoproduzione - rinnovabili - contributi

