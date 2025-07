Favola della domenica – L’astronauta

In un angolo remoto dell’universo, Lorin, coraggioso astronauta, si avventurava tra le stelle con curiosità e passione. Guidato dall’istinto e dagli strumenti, si trovò di fronte a un pianeta minuscolo ma incredibilmente affascinante, emanante una luce intensa e un magnetismo irresistibile. Cosa gli svelerà questo misterioso corpo celeste? Scopriamolo insieme nella favola della domenica dedicata all’esplorazione e alla scoperta.

C’era una volta un astronauta di nome Lorin che viaggiava con la sua navicella in giro per lo spazio. Apparteneva a un popolo che amava esplorare nuovi mondi e conoscere altre civiltà. Gli strumenti di bordo gli mostrarono a un tratto che si stava avvicinando a un pianeta piccolissimo. Man mano, la sua luminosità cresceva e lui si sentì attirare come una calamita. L’esterno dell’astro brillava di luce intensa. “Ha un magnetismo potentissimo” pensò. “Chissà chi abita laggiù”. Ben presto atterrò con leggerezza su un terreno sabbioso. Guardò dall’oblò. Qualcuno era lì per accoglierlo. Scese dal suo mezzo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it