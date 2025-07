Candela nell' oscurità è il nuovo singolo di Giacomo Lariccia feat Noa & Mira Awad una poesia di M Darwish il più importante poeta palestinese

Scopri "Candela nell’oscurità", il nuovo singolo di Giacomo Lariccia feat. Noa & Mira Awad, un’intensa fusione di poesia e musica. Un inno alla speranza e alla luce, ispirato a una poesia di Mahmoud Darwish, il più grande poeta palestinese. Un brano che tocca il cuore e invita alla riflessione, dimostrando come l’arte possa illuminare anche i momenti più bui. Questa canzone è molto più di una melodia; è un messaggio di solidarietà e umanità che non puoi perdere.

M ilano, 10 lug. (askanews) – Un brano intenso, poetico e di forte impatto emotivo. "Candela nell'oscurità" è il nuovo singolo di Giacomo Lariccia feat. Noa & Mira Awad. Il cantautore ha voluto tradurre in italiano Think of others, un brano di Mira Awad che ha messo in musica una poesia di M. Darwish, il più importante poeta palestinese. "È un testo molto bello, una poesia molto bella che si svolge tutta con un invito in seconda persona a pensare agli altri quando ti svegli la mattina, quando ti prepari a mangiare, quando versi l'acqua nel bicchiere, quando vai a dormire.