Fermato con 5 grammi di cocaina in auto 43enne denunciato

Durante l’estate, Giarre si anima di turisti e residenti, ma anche di rischi legati allo spaccio. I carabinieri della stazione locale hanno fermato un 43enne, già noto alle forze dell’ordine, trovandolo in possesso di 5 grammi di cocaina. L’intervento, parte di un’operazione di controllo più ampia, mette in evidenza l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità durante questa stagione cruciale.

I carabinieri della Stazione di Giarre hanno denunciato un 43enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di spaccio stupefacenti. L’intervento si inserisce in un piano di controlli straordinari intensificati durante la stagione estiva, periodo in cui il comune di Giarre. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

