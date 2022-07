"E' un'emergenza globale". Il vaiolo delle scimmie fa paura anche all'Oms (Di sabato 23 luglio 2022) vaiolo delle scimmie, emergenza globale. L'Oms rompe gli indugi e attira l'attenzione su un problema sanitario che si sta diffondendo vertiginosamente. L'epidemia di vaiolo delle scimmie rappresenta «un'emergenza sanitaria pubblica globale». Lo afferma in una nota il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L' Oms ha diffuso una serie di raccomandazioni, tra le quali «intensificare le misure di sorveglianza e di sanità pubblica; rafforzare la gestione clinica e la prevenzione e il controllo delle infezioni negli ospedali e nelle cliniche; accelerare la ricerca sull'uso di vaccini, terapie e altri strumenti». A prendere la decisione di ... Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022). L'Oms rompe gli indugi e attira l'attenzione su un problema sanitario che si sta diffondendo vertiginosamente. L'epidemia dirappresenta «un'sanitaria pubblica». Lo afferma in una nota il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L' Oms ha diffuso una serie di raccomandazioni, tra le quali «intensificare le misure di sorveglianza e di sanità pubblica; rafforzare la gestione clinica e la prevenzione e il controlloinfezioni negli ospedali e nelle cliniche; accelerare la ricerca sull'uso di vaccini, terapie e altri strumenti». A prendere la decisione di ...

Link4Universe : Assicuratevi che i partiti che votate abbiano persone scientificamente preparate, educate sul riscaldamento globale… - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - Link4Universe : La Lega non solo non menziona l'emergenza climatica sul proprio sito, ma non ha nemmeno un pamphlet o presentazione… - AlbertoEnricoA2 : RT @Adnkronos: #Vaioloscimmie, #Oms dichiara l’emergenza sanitaria globale. #ultimora - DanieleDann1 : ?? L'#OMS dichiara l'emergenza sanitaria globale a causa della diffusione del #vaiolodellescimmie. Ci sono stati più… -