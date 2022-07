Disturbi del sonno, casi in continuo aumento: questo sintomo ti deve allarmare (Di sabato 23 luglio 2022) casi in continuo aumento sui Disturbi del sonno: un sintomo in particolare dovrebbe allarmarti, ma ci sono i rimedi Disturbi nel sonno (Pixabay)Dormire bene è un elemento fondamentale per rimanere in salute ma anche per affrontare meglio la giornata. Chi ha Disturbi del sonno conosce bene questo problema invalidante. Le cause associate possono essere infinite, di solito il problema principale è dato dallo stress, quindi di natura psicologica. I medici sostengono che la qualità del nostro sonno sia fondamentale non solo per la nostra vita quotidiana e interiore, ma anche per i rapporti familiari, sociali e lavorativi e sulla stessa aspettativa di vita. I Disturbi del ... Leggi su direttanews (Di sabato 23 luglio 2022)insuidel: unin particolare dovrebbe allarmarti, ma ci sono i rimedinel(Pixabay)Dormire bene è un elemento fondamentale per rimanere in salute ma anche per affrontare meglio la giornata. Chi hadelconosce beneproblema invalidante. Le cause associate possono essere infinite, di solito il problema principale è dato dallo stress, quindi di natura psicologica. I medici sostengono che la qualità del nostrosia fondamentale non solo per la nostra vita quotidiana e interiore, ma anche per i rapporti familiari, sociali e lavorativi e sulla stessa aspettativa di vita. Idel ...

robersperanza : Ho appena firmato il decreto che ripartisce i fondi per il contrasto ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazi… - brunoforesi : RT @SilvioMagliano: Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (#DNA), il testo di legge condiviso passa in Consiglio Regionale del Pie… - Profilo3Marco : RT @robersperanza: Ho appena firmato il decreto che ripartisce i fondi per il contrasto ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.… - SilvioMagliano : Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (#DNA), il testo di legge condiviso passa in Consiglio Regionale del… - SilvioMagliano : Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il testo unificato… -