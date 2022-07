Chiamate moleste dai call center | la novità dal 27 luglio

(Di sabato 23 luglio 2022) In arrivo unaper lesui telefonini provenienti dai. Il nuovo regime parte dal 27Gli ultimi decenni il servizio di marketing e vendita telefonica ha invaso sempre più le vite dei cittadini. La liberalizzazione dei mercati delle utenze ha provocato come conseguenza la concorrenza tra i diversi gestori L'articolo proviene da Consumatore.com.

Dovranno passare solamente 15 giorni affinché l'iscrizione diventi effettiva, dopo i quali leverranno bloccate, questo grazie all'obbligo che hanno le aziende del settore di eliminare dalla ...Come bloccare definitivamente ledei call center Dal 27 luglio sarà possibile inserire il proprio numero di cellulare nel registro delle opposizioni. Ma qual è la procedura Basterà ...In arrivo una novità per le chiamate moleste sui telefonini provenienti dai call center. Il nuovo regime parte dal 27 luglio Gli ultimi decenni il servizio di marketing e vendita telefonica ha invaso ...Il servizio Please don't call accessibile dall'app Wind Tre rileva le chiamate indesiderate, consentendo anche di segnalare i numeri non identificati.