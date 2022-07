Capello | “Spalletti avrà un compito difficile | vi dico chi mi ricorda Kvara”

(Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ilpiù? Spetta a Luciano“. Non ha dubbi Fabioa indicare il tecnico del Napoli in vista della prossima e ormai imminente stagione. L’ex allenatore di Juventus, Roma e Real Madrid ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Nella chiacchierata con Ivan Zazzaroni,ha motivato il suo pensiero: “Ha perso Koulibaly, che dava sicurezza a tutta la squadra, e gli assist e i gol di Insigne“. Direttamente da Marbella, storica residenza e rifugio estivo del 76enne commentatore di Sky Sport,lascia uno spiraglio aperto: “Il Napoli mi incuriosisce però. Kim è di sostanza e il georgiano ha, nei movimenti, qualcosa del primo Salah“. Un’investitura pesante per Khvicha ...

