Calciomercato Napoli, addio inevitabile: c'è la decisione di Spalletti (Di sabato 23 luglio 2022) Il Napoli si prepara ad un'altra cessione dopo quella di Koulibaly al Chelsea: intesa trovata, si attende soltanto l'annuncio ufficiale. Scatta oggi, per il Napoli, la seconda fase del ritiro estivo. Nelle scorse settimane gli azzurri hanno lavorato a Dimaro mentre a partire dalla giornata odierna il gruppo proseguirà a Castel di Sangro la preparazione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, per #Kim giornata decisiva per definire gli ultimi aspetti burocratici - DiMarzio : .@sscnapoli, la trattativa per #KimMinJae è alle battute finali: chiusura prevista a ore ? - claudioruss : Il contratto di #Kim Min-jae con il #Napoli sarà di 3 anni più altri 2 di opzione. Dal 2^ anno clausola da 42mln. P… - dmatassino : RT @lucacerchione: Clima mite a #Napoli. Da notare che il primo pacchetto di sigarette utilizzato per il gioco di parole sia un #Kim: chiar… - settalese : RT @serieAnews_com: Il #Napoli sta per ufficializzare un'altra cessione: Folorunsho verso il Bari ?? #Calciomercato -