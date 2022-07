Calcio: Napoli arrivato in Abruzzo per ritiro a Rivisondoli (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRivisondoli – I due pullman con a bordo i calciatori del Napoli sono arrivati all’Hotel Acqua Montis di Rivisondoli alle 12,45. Ad attenderli un centinaio di tifosi e un nutrito schieramento di poliziotti che sono riusciti a stento a trattenere l’entusiasmo degli ultras, alcuni dei quali sono riusciti ad eludere i controlli per vedere da vicino i loro beniamini. Un’ora prima dei giocatori era arrivato Luciano Spalletti, contestato da una parte della tifoseria negli ultimi giorni, il quale si è intrattenuto con i tifosi firmando autografi e posando per i selfie, proprio per cercare di ricucire lo strappo. Sono 29 i giocatori convocati dalla società per il ritiro di Castel di Sangro e nelle prossime ore è atteso anche l’arrivo del difensore coreano Kim Min jae acquistato ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– I due pullman con a bordo i calciatori delsono arrivati all’Hotel Acqua Montis dialle 12,45. Ad attenderli un centinaio di tifosi e un nutrito schieramento di poliziotti che sono riusciti a stento a trattenere l’entusiasmo degli ultras, alcuni dei quali sono riusciti ad eludere i controlli per vedere da vicino i loro beniamini. Un’ora prima dei giocatori eraLuciano Spalletti, contestato da una parte della tifoseria negli ultimi giorni, il quale si è intrattenuto con i tifosi firmando autografi e posando per i selfie, proprio per cercare di ricucire lo strappo. Sono 29 i giocatori convocati dalla società per ildi Castel di Sangro e nelle prossime ore è atteso anche l’arrivo del difensore coreano Kim Min jae acquistato ...

