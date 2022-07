ATP Amburgo 2022, Carlos Alcaraz raggiunge Lorenzo Musetti in Finale! Sconfitto Molcan in due set (Di sabato 23 luglio 2022) Missione compiuta per Carlos Alcaraz. Il n.6 del mondo, impegnato nella seconda semifinale dell’ATP500 di Amburgo (Germania), ha Sconfitto lo slovacco Alex Molcan (n.48 del ranking) con il punteggio di 7-6 (2) 6-1. Una partita che, nei fatti, c’è stata fino al tie-break del primo parziale e poi Alcaraz ha preso il largo, senza concedere altro al proprio avversario. Pronostico rispettato dunque e domani ci godremo il confronto per il titolo sulla terra rossa teutonica tra il funambolico iberico e Lorenzo Musetti, in una sfida molto accattivante per la giovane età dei due tennisti e le loro grandi qualità. Nel primo set, dopo una iniziale fase di studio, Alcaraz prova ad aumentare i giri del motore e la maggior profondità nei colpi si ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Missione compiuta per. Il n.6 del mondo, impegnato nella seconda semifinale dell’ATP500 di(Germania), halo slovacco Alex(n.48 del ranking) con il punteggio di 7-6 (2) 6-1. Una partita che, nei fatti, c’è stata fino al tie-break del primo parziale e poiha preso il largo, senza concedere altro al proprio avversario. Pronostico rispettato dunque e domani ci godremo il confronto per il titolo sulla terra rossa teutonica tra il funambolico iberico e, in una sfida molto accattivante per la giovane età dei due tennisti e le loro grandi qualità. Nel primo set, dopo una iniziale fase di studio,prova ad aumentare i giri del motore e la maggior profondità nei colpi si ...

