Amichevole Stoccarda Valencia 5-2: duro ko per la formazione di Gattuso (Di sabato 23 luglio 2022) Dura sconfitta per Rino Gattuso nell'Amichevole contro lo Stoccarda: il suo Valencia ne prende 5! Arriva la prima sconfitta di questo precampionato per il Valencia di Rino Gattuso, che a Stoccarda cede con un netto 5-2 ai padroni di casa. A segno Silas, Perea, Churlinov e doppietta di Tomas per lo Stoccarda e doppietta Marcos André per la formazione di Rino Gattuso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

