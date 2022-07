Amerio mette in bacheca il primo trofeo Junior

Leggi su federtennis

(Di sabato 23 luglio 2022) La 16enne piemontese ha conquistato il titolo del Grade 5 di San Marino superando in finale Lucia Tognoni in un derby tricolore. Nel tabellone maschile sconfitta ad un passo dal titolo per Mattia Ricci, allo stesso modo di Carlo Alberto Caniato al Grade 4 di Fuerth