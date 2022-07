Alla scoperta del mare con il viaggio ' Azzurro' di Beppe Convertini

DiMarzio : #Calciomercato | Alla scoperta di #Natan, il difensore del @RedBullBraga finito nel mirino della @OfficialASRoma - albertoangela : #PassaggioANordOvest vi porta alla scoperta delle bellezze naturali del continente australiano. Oggi alle 15.00 su… - CamComTorino : Una gita fuori porta alla scoperta di produzioni a km0? Scopri le aziende agricole con il marchio #maestridelgusto… - CorriereRomagna : Calcio C, Acquapartita, ore 17: alla scoperta del nuovo Cesena - - marghiadnsal : Ognuno di noi ha un ricordo di #MarioPappagallo, un amico e un maestro. Fu lui a insistere per farmi aprire il prof… -

ForlìToday

Da domenica 24 luglio, alle 9.30, otto appuntamentidel mare per conoscerlo e rispettarlo. Alle 9,30 su Rai1, salperà la nave di 'Azzurro. Storie di mare': viaggio in 8 puntate, in onda ogni domenica ,del mare come ...... commenta accanto a lui l'assessorecultura Alberto Samonà. La ripartenza Dopo due anni ... Lapiù importante però, è stata quella di una faglia d'acqua sotto le fondazioni del tempio A, un ... Il pianista Filippo, maturità con lode al "Canova": "Andrò alla scoperta del mondo dell'informativa" È uno dei giochi da ombrellone più divertenti dell’estate: disegnare sul campo verde la probabile formazione della propria squadra di calcio. Oggi pomeriggio ...Durante gli scavi ritrovati la parte mancante di una matrice in pietra servita per la fusione di uno scettro in bronzo e un amuleto a forma di falco ...