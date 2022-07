WindTre, Con “Please Don't Call” protezione da chiamate indesiderate (Di venerdì 22 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Please Don't Call” è il nuovo servizio di WindTre per proteggere gli utenti dalle chiamate indesiderate. Come spiega l'amministratore delegato Gianluca Corti, “il benessere personale passa sempre più dalla tecnologia ma è oggetto di nuove sfide. Tra queste, le chiamate indesiderate sono diventate una vera fonte di disagio. Sulle reti telefoniche passano ogni giorno milioni di telefonate provenienti da potenziali numeri spam. Alla luce di questi dati, abbiamo deciso di investire in tecnologie di frontiera come l'intelligenza artificiale per proteggere i nostri clienti dal fenomeno”.Il servizio è disponibile gratuitamente per tutti i clienti WindTre perchè, dice ancora Corti, “siamo convinti che nel campo della telefonia e della ... Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Don't” è il nuovo servizio diper proteggere gli utenti dalle. Come spiega l'amministratore delegato Gianluca Corti, “il benessere personale passa sempre più dalla tecnologia ma è oggetto di nuove sfide. Tra queste, lesono diventate una vera fonte di disagio. Sulle reti telefoniche passano ogni giorno milioni di telefonate provenienti da potenziali numeri spam. Alla luce di questi dati, abbiamo deciso di investire in tecnologie di frontiera come l'intelligenza artificiale per proteggere i nostri clienti dal fenomeno”.Il servizio è disponibile gratuitamente per tutti i clientiperchè, dice ancora Corti, “siamo convinti che nel campo della telefonia e della ...

