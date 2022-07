Vergogna in diretta a Zona Bianca | “Lei è buono solo di urlare!”: lite storica andata in onda [VIDEO] (Di venerdì 22 luglio 2022) Durante la diretta di Zona Bianca, due ospiti si sono lasciati andare a una sfuriata epocale. Sono volate parole pesantissime Giuseppe Brindisi (Screen da Twitter)Il talk show del giovedì sera di Rete4, Zona Bianca, sta affrontando la grave situazione politica in cui versa l’Italia da qualche giorno. Nonostante i fatti siano ormai compiuti, c’è ancora molto da discutere e parlare, soprattutto in merito alle presunte “colpe” e alla realtà che si cela dietro a questo crollo del governo. Durante la diretta di giovedì 21 luglio, Giuseppe Brindisi ha voluto affrontare il tema con due ospiti importanti. I due, però, non son riusciti a trattenere le proprie reazioni e ciò che è andato in onda è una lite storica e furiosa come mai s’era vista ... Leggi su specialmag (Di venerdì 22 luglio 2022) Durante ladi, due ospiti si sono lasciati andare a una sfuriata epocale. Sono volate parole pesantissime Giuseppe Brindisi (Screen da Twitter)Il talk show del giovedì sera di Rete4,, sta affrontando la grave situazione politica in cui versa l’Italia da qualche giorno. Nonostante i fatti siano ormai compiuti, c’è ancora molto da discutere e parlare, soprattutto in merito alle presunte “colpe” e alla realtà che si cela dietro a questo crollo del governo. Durante ladi giovedì 21 luglio, Giuseppe Brindisi ha voluto affrontare il tema con due ospiti importanti. I due, però, non son riusciti a trattenere le proprie reazioni e ciò che è andato inè unae furiosa come mai s’era vista ...

