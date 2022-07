Specchia | “Zielinski lo vendo subito | meglio Barak Meret non dà sicurezza”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 22 luglio 2022) Calciomercato Napoli con Piotrnel mirino del West Ham, secondo Paoloil club farebbe benissimo a cederlo. dall’Inghilterra continuano ad insistere per un interesse del West Ham per il centrocampista polacco. Durante Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto anche Paoloche in collegamento da Castel di Sangro dice: “Io venderei, soprattutto per prendere uno come. Ma per favore ma voi avete mai visto, o Fabian Ruiz, fare un fallo tattico quando serviva? Qui servono giocatori diversi. Ripeto iolo venderei immediatamente“. Le voci di calciomercato sunon si allentano nonostante il ritorno di Spalletti al 4-3-3 possa agevolare il centrocampista a esprimersi al ...