Sicilia, Conte: "M5S farà primarie, ma no politica dei due forni"

'Ormai la macchina delle primarie Siciliane è partita e domani il Movimento vi prenderà parte. In queste ore però leggo diverse dichiarazioni arroganti da parte del Pd. Non accettiamo la politica dei due forni. Quel che vale a Roma vale a Palermo'. Così Giuseppe Conte, leader di M5S, in una nota.

