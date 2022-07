Sei sorelle | anticipazioni 25 luglio 2022 | la decisione di Francisca

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 22 luglio 2022) Nella puntata Seiin onda lunedì 25prenderà unamolto importante. La Silva verrà a sapere che Joaquin ha aggredito Celia e, stando alle, deciderà di convincere sua sorella a denunciarlo per violenza di genere. Nel frattempo, Elisa continuerà a fantasticare sul giorno del suo debutto in società, mentre don Luis deciderà di recarsi all'Ambigù per ascoltare l'esibizione de La Bella Margherita. Sei, spoiler 25cerca di convincere Celia a denunciare Joaquin per averla aggredita Celia ha intrapreso una relazione amorosa con Joaquin dopo la bella impressione che gli aveva fatto al primo incontro. Tuttavia, l'uomo ben presto mostrerà il suo ...