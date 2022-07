Scaletta di Ultimo a San Siro 23-24 luglio e ultimi biglietti

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 22 luglio 2022) Tutto è pronto per il doppio concerto dia San. Il 23 e il 24, l’artista si esibirà sul palco dello stadio Meazza di Milano per il gran finale della tournée che ha fatto tappa anche al Circo Massimo di Roma. E proprio dopo il grande successo al Circo Massimo, al cospetto di 70.000 persone,torna a Milano. Lo Stadio Sanlo accoglierà in due serate, sabato 23e domenica 24appuntamenti con il tour sold out che ha tenuto questa estate. Nelladia Sani suoi maggiori successi. I due concerti hanno già fatto registrare il tutto esaurito in prevendita ma è possibile recarsi sulla piattaforma Fan Sale per acquistare ...