Ricky Martin rompe il silenzio: “E’ stato devastante, non lo auguro a nessuno” (Di venerdì 22 luglio 2022) Ha deciso di parlare Ricky Martin e lo ha fatto prima via social e poi co un video dove in pochi minuti ha cercato di spiegare quello che ha provato dopo la difficile giornata di ieri. Accuse cadute, denuncia ritirata, come la famiglia della pop star aveva spiegato, purtroppo il nipote di Ricky Martin che lo aveva accusato di violenze e molestie, ha dei problemi mentali e ha accusato, senza che ci fosse nulla di vero, suo zio. Dopo la notizia dell’esito dell’udienza di ieri e le accuse ritirate da parte del nipote 21enne Dennis Yadiel Sanchez, l’artista è tornato a parlare di quel che ha vissuto nell’ultimo periodo. Lo ha fatto tramite un video pubblicato dal magazine americano TMZ, nel quale si è detto stremato ma desideroso di superare il brutto periodo. Ovviamente il cantante ha spiegato che non ha nulla contro suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 22 luglio 2022) Ha deciso di parlaree lo ha fatto prima via social e poi co un video dove in pochi minuti ha cercato di spiegare quello che ha provato dopo la difficile giornata di ieri. Accuse cadute, denuncia ritirata, come la famiglia della pop star aveva spiegato, purtroppo il nipote diche lo aveva accusato di violenze e molestie, ha dei problemi mentali e ha accusato, senza che ci fosse nulla di vero, suo zio. Dopo la notizia dell’esito dell’udienza di ieri e le accuse ritirate da parte del nipote 21enne Dennis Yadiel Sanchez, l’artista è tornato a parlare di quel che ha vissuto nell’ultimo periodo. Lo ha fatto tramite un video pubblicato dal magazine americano TMZ, nel quale si è detto stremato ma desideroso di superare il brutto periodo. Ovviamente il cantante ha spiegato che non ha nulla contro suo ...

