No! Questo video non mostra un’aggressione ai ministri corrotti dello Sri Lanka: sono carcerati di Colombo (Di venerdì 22 luglio 2022) Lo Sri Lanka sta attraversando una grave crisi economica, alimentata da una inflazione galoppante e dalla carenza di beni di prima necessità come cibo, medicinali e carburante. Per Questo negli ultimi mesi è diventato teatro di proteste plateali, culminate con l’occupazione della residenza del presidente Gotabaya Rajapaksa e dalla sua fuga. A seguito delle manifestazioni, che hanno portato all’elezione del nuovo leader Ranil Wickremesinghe, ha cominciato a venir diffuso un video che mostrerebbe il trattamento riservato ai ministri corrotti. Per chi ha fretta: Alcuni utenti sostengono che un video in cui un gruppo di singalesi viene malmenato raffiguri le ritorsioni del popolo dai danni dei ministri corrotti Gli uomini raffigurati, in realtà, ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Lo Srista attraversando una grave crisi economica, alimentata da una inflazione galoppante e dalla carenza di beni di prima necessità come cibo, medicinali e carburante. Pernegli ultimi mesi è diventato teatro di proteste plateali, culminate con l’occupazione della residenza del presidente Gotabaya Rajapaksa e dalla sua fuga. A seguito delle manifestazioni, che hanno portato all’elezione del nuovo leader Ranil Wickremesinghe, ha cominciato a venir diffuso unche mostrerebbe il trattamento riservato ai. Per chi ha fretta: Alcuni utenti sostengono che unin cui un gruppo di singalesi viene malmenato raffiguri le ritorsioni del popolo dai danni deiGli uomini raffigurati, in realtà, ...

