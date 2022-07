Niente slogan | gli schieramenti diano risposte ad alcune domande precise

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 luglio 2022) La campagna elettorale è ufficialmente cominciata ma se si dovesse giudicarla dal suo inizio non sembra promettere nulla di buono. Per fortuna siamo appena alle prime schermaglie, anzi, al riscaldamento quindi le cose possano solo migliorare. Per il momento siamo al punto che il Pd ed il Nuovo Centro stanno facendo di tutto per appuntarsi al petto la medaglia di eredi del Draghismo: «Ripartiamo dall’agenda Draghi» (Dario Franceschini), «L’Italia ha ancora bisogno di Draghi» (Luigi Di Maio), «Dobbiamo dire chiaro e tendo che il nostro premier sarà Mario Draghi» (Bruno Tabacci). Una cosa logica, sondaggisticamente parlando, dato il grande appeal oggi del nome dell’Ex premier che però non ha mica detto di essere pronto a scendere in campo, anzi… Bisognerebbe quindi spiegare a Letta ed ai venti e passa leader del Centro (Toti, Renzi, Calenda, Tabacci, Gelmini, Carfagna, Brunetta, Di Maio…) ...