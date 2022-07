Monreale | auto prende fuoco nella galleria di via Linea Ferrata VIDEO

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 22 luglio 2022)– Sarebbe dovuta essere una spensierata giornata dedicata al divertimento, ed invece si è trasformata in una brutta avventura. Protagonista, questa mattina, intorno alle 11,30, una utilitaria con a bordo due donne e i loro bambini, diretti all’Acquapark di. Giunta all’interno delladi via, la donna alla guida ha osservato la fuoriuscita di fumo dal cofano della propria. Appena in tempo per fare uscire e per mettere in sicurezza tutti gli occupanti dell’abitacolo, perché è passato poco perché l’sse. Pochi minuti dopo le fiamme avevano avvolto il mezzo rendendo l’ariairrespirabile. Nessuna conseguenza per le donne e i ...