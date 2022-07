LIVE – F1, GP Francia 2022: le prove libere 2 (DIRETTA) (Di venerdì 22 luglio 2022) La DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Francia 2022 a Le Castellet. Si chiude il primo dei tre giorni di questo weekend sul circuito del Paul Ricard con la seconda sessione di prove libere che consentirà a piloti e team di trovare il giusto assetto in vista delle qualifiche dell’indomani e della gara di domenica. Appuntamento fissato per le ore 17 di venerdì 22 luglio, chi riuscirà a far registrare il miglior tempo? Lo scopriremo assieme dalle ore 17 alle ore 18. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Classifica top-5 (dalle ore 17) SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Ladelle2 del GP dia Le Castellet. Si chiude il primo dei tre giorni di questo weekend sul circuito del Paul Ricard con la seconda sessione diche consentirà a piloti e team di trovare il giusto assetto in vista delle qualifiche dell’indomani e della gara di domenica. Appuntamento fissato per le ore 17 di venerdì 22 luglio, chi riuscirà a far registrare il miglior tempo? Lo scopriremo assieme dalle ore 17 alle ore 18. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LAClassifica top-5 (dalle ore 17) SportFace.

zazoomblog : LIVE F1 GP Francia 2022 in DIRETTA: dalle 14.00 le prove libere Ferrari con aggiornamenti - #Francia #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: fuga o volata? Italia Spagna e Francia spezzeranno il tabù? -… - zazoomblog : LIVE F1 GP Francia 2022 in DIRETTA: prove libere a Le Castellet la Ferrari prova gli aggiornamenti - #Francia… - bailandooo_ : Quindi io sabato sera che faccio? Vedo la replica delle qualifiche (che non riuscirò a vedere live) o la semifinale Italia-Francia?!???? - zazoomblog : LIVE – Francia-Giappone 1-0 (26-24 0-0): quarti di finale VNL maschile 2022 volley in DIRETTA - #Francia-Giappone… -