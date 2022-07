In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Luglio: (Di venerdì 22 luglio 2022) Game Over Alle urne il 25 settembre. Il Colle scioglie le Camere e dice a Draghi cosa fare Il premier si dimette al Quirinale, poi il messaggio del capo dello Stato sul programma dei due mesi elettorali di Fabrizio d’Esposito Whatever it fakes di Marco Travaglio Finita la legislatura, non resta che un breve inventario delle cattive cose di pessimo gusto nel salotto di nonna Speranza (senza offesa per il ministro omonimo). L’Italia s’è mesta. Dopo decenni di “Ce lo chiede l’Europa”, ci è toccato il capolavoro draghiano “Ce lo chiedono gli italiani”. I quali, va detto, non s’erano accorti di Gli 80 giorni L’harakiri di Draghi: anatomia di una crisi Il Cdm del 2 maggio, le polemiche sul Reddito, i 9 punti M5S ignorati, le frizioni tra Colle ed ex Bce, la fine del campo largo. E del governo. In 3 mesi di Federico Sorrentino Eurozona Tassi su e scudo anti-spread: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Game Over Alle urne il 25 settembre. Il Colle scioglie le Camere e dice a Draghi cosa fare Il premier si dimette al Quirinale, poi il messaggio del capo dello Stato sul programma dei due mesi elettorali di Fabrizio d’Esposito Whatever it fakes di Marco Travaglio Finita la legislatura, non resta che un breve inventario delle cattive cose di pessimo gusto nel salotto di nonna Speranza (senza offesa per il ministro omonimo). L’Italia s’è mesta. Dopo decenni di “Ce lo chiede l’Europa”, ci è toccato il capolavoro draghiano “Ce lo chiedono gli italiani”. I quali, va detto, non s’erano accorti di Gli 80 giorni L’harakiri di Draghi: anatomia di una crisi Il Cdm del 2 maggio, le polemiche sul Reddito, i 9 punti M5S ignorati, le frizioni tra Colle ed ex Bce, la fine del campo largo. E del governo. In 3 mesi di Federico Sorrentino Eurozona Tassi su e scudo anti-spread: ...

