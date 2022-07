Il talento di Mr. C, la recensione: essere Nicolas Cage (Di venerdì 22 luglio 2022) La recensione di Il talento di Mr. C, roboante omaggio alla carriera di Nicolas Cage, fatta di eccessi, vette e profondi abissi. Con un Pedro Pascal sempre più bravo. Non c'è niente che faccia più Hollywood di un attore caduto in disgrazia. Da Norma Desmond in Viale del tramonto, fino a BoJack Horseman, passando per Betty Elms di Mulholland Drive, la terra dei sogni è pronta a dare tutto, come a riprenderselo in un attimo. Chi ha conosciuto sia le luci della gloria che gli abissi di una carriera in disgrazia può dire di aver davvero assaporato l'essenza di quell'Olimpo dorato eppure così spietato. In questa ottica, pochi possono dire di essere delle vere e proprie icone come Nicolas Cage. La sua carriera è completamente folle, ma mai quanto … Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 luglio 2022) Ladi Ildi Mr. C, roboante omaggio alla carriera di, fatta di eccessi, vette e profondi abissi. Con un Pedro Pascal sempre più bravo. Non c'è niente che faccia più Hollywood di un attore caduto in disgrazia. Da Norma Desmond in Viale del tramonto, fino a BoJack Horseman, passando per Betty Elms di Mulholland Drive, la terra dei sogni è pronta a dare tutto, come a riprenderselo in un attimo. Chi ha conosciuto sia le luci della gloria che gli abissi di una carriera in disgrazia può dire di aver davvero assaporato l'essenza di quell'Olimpo dorato eppure così spietato. In questa ottica, pochi possono dire didelle vere e proprie icone come. La sua carriera è completamente folle, ma mai quanto …

Andrea_Peduzzi : Oggi è uscito pure dalle nostre parti The Unbearable Weight of Massive Talent, orribilmente storpiato ne Il talento… - labollabot : Era una brutta recensione una grande toppata ero già un talento Monica Guerritore Belve - IGNitalia : #IlTalentodiMrC è un film più interessante che riuscito, soprattutto per via di una seconda parte eccessivamente in… - dennypumpndump : RT @movietele: #IltalentodiMrC, recensione della commedia con #NicolasCage e #PedroPascal - movietele : #IltalentodiMrC, recensione della commedia con #NicolasCage e #PedroPascal -