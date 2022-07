Il paese dove l'acqua per i campi di riso è questione di solidarietà (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - Zeme, poco meno di mille abitanti nella Lomellina pavese sulla riva dell'Agogna, affluente di sinistra del Po. Qui, mentre le risaie si spengono come mozziconi nella terra grigia, si esercita la solidarietà, obbligata o meno ma sembra un bel gioco di squadra. Enrico Saronni, 39 anni, che possiede 400 ettari di riso assieme al padre che ne ha 80, racconta all'AGI di come stiano perdendo, tanto, e vincendo, molto poco, tutti insieme. "L'acqua divisa in base alle superfici dei terreni" Si definiscono “turnazioni”. “Funziona che abbiamo stretto un accordo. Se, per esempio, arrivano cento litri di acqua, io li uso per cinque giorni, un altro per due. Le proporzioni sono decise in base alla superficie di terreno che ciascuno ha e dei litri di acqua che ha comprato dal Consorzio Sesia est, l'ente ... Leggi su agi (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - Zeme, poco meno di mille abitanti nella Lomellina pavese sulla riva dell'Agogna, affluente di sinistra del Po. Qui, mentre le risaie si spengono come mozziconi nella terra grigia, si esercita la, obbligata o meno ma sembra un bel gioco di squadra. Enrico Saronni, 39 anni, che possiede 400 ettari diassieme al padre che ne ha 80, racconta all'AGI di come stiano perdendo, tanto, e vincendo, molto poco, tutti insieme. "L'divisa in base alle superfici dei terreni" Si definiscono “turnazioni”. “Funziona che abbiamo stretto un accordo. Se, per esempio, arrivano cento litri di, io li uso per cinque giorni, un altro per due. Le proporzioni sono decise in base alla superficie di terreno che ciascuno ha e dei litri diche ha comprato dal Consorzio Sesia est, l'ente ...

