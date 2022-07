I Draghi Boys inventano un’altra poltrona in Rai (Di venerdì 22 luglio 2022) Mentre si rincorrono le voci su un possibile aumento del canone Rai, a viale Mazzini c’è chi pensa ad aumentare le poltrone a disposizione. Così mentre il governo dei migliori iniziava la sua via crucis, nel servizio pubblico è passato l’ordine di servizio con cui è stata istituita, a quanto si apprende dall’amministratore delegato Carlo Fuortes, la vice direzione per i Beni Artistici. Istituita la vice direzione Beni artistici della Rai: andrà al cronista sportivo Auro Bulbarelli La responsabilità di tale ufficio è stata affidata ad Auro Bulbarelli (nella foto), ex direttore di Rai Sport, sollevando non pochi mal di pancia a viale Mazzini. Una nomina legittima ma per la quale i membri del Cda, Alessandro di Majo e Riccardo Laganà, hanno chiesto spiegazioni ai vertici Rai. In particolare viene chiesto conto “dei criteri che hanno determinato la scelta” e anche “se è stata fatta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 22 luglio 2022) Mentre si rincorrono le voci su un possibile aumento del canone Rai, a viale Mazzini c’è chi pensa ad aumentare le poltrone a disposizione. Così mentre il governo dei migliori iniziava la sua via crucis, nel servizio pubblico è passato l’ordine di servizio con cui è stata istituita, a quanto si apprende dall’amministratore delegato Carlo Fuortes, la vice direzione per i Beni Artistici. Istituita la vice direzione Beni artistici della Rai: andrà al cronista sportivo Auro Bulbarelli La responsabilità di tale ufficio è stata affidata ad Auro Bulbarelli (nella foto), ex direttore di Rai Sport, sollevando non pochi mal di pancia a viale Mazzini. Una nomina legittima ma per la quale i membri del Cda, Alessandro di Majo e Riccardo Laganà, hanno chiesto spiegazioni ai vertici Rai. In particolare viene chiesto conto “dei criteri che hanno determinato la scelta” e anche “se è stata fatta ...

