Flachi: ‘L’Inter è ed era superiore al Milan’ (Di venerdì 22 luglio 2022) Intervistato da Tmw Radio, Francesco Flachi parla della lotta scudetto: "Juve? E' migliorata in qualità, soprattutto davanti.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 22 luglio 2022) Intervistato da Tmw Radio, Francescoparla della lotta scudetto: "Juve? E' migliorata in qualità, soprattutto davanti....

mr_kubra : RT @FcInterNewsit: Flachi non ha dubbi: 'L'Inter resta superiore e la favorita per lo scudetto, alla Juve manca ancora qualcosa' https://t.… - SpazioInter : L'ex giocatore non ha dubbi: 'Una squadra è favorita per lo Scudetto! - - ABuxheli : RT @FcInterNewsit: Flachi non ha dubbi: 'L'Inter resta superiore e la favorita per lo scudetto, alla Juve manca ancora qualcosa' https://t.… - FcInterNewsit : Flachi non ha dubbi: 'L'Inter resta superiore e la favorita per lo scudetto, alla Juve manca ancora qualcosa' - TUTTOJUVE_COM : Flachi a TMW Radio: 'La Juventus è migliorata, ma l'Inter è ancora avanti' -