Entry list Wta Varsavia 2022: le partecipanti e le italiane presenti

L'Entry list del Wta 250 di Varsavia 2022, evento in programma dal 25 al 31 luglio. La padrona di casa Iga Swiatek guida il seeding del torneo polacco, seguita dalla kazaka Yulia Putintseva e dalla cinese Shuai Zheng. L'unica tennista azzurra presente in tabellone è Jasmine Paolini. Di seguito la lista completa delle iscritte al torneo di Varsavia 2022.

Entry list WTA Varsavia 2022

1 Iga Swiatek 1
2 Yulia Putintseva 33
3 Shuai Zhang 41
4 Irina-Camelia Begu 43
5 Sara Sorribes Tormo 45
6 Nuria Parrizas Diaz 51
7 Caroline Garcia 55
8 Viktorija Golubic 58
Tamara Zidansek 60
Kaja Juvan 62
Anna Bondar 64
Maryna Zanevska 68
Varvara Gracheva 69
Jasmine Paolini

