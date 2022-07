Centri implantologici Tramonte | sorridere fa stare bene

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 luglio 2022) È evidente: quando stiamo, sorridiamo di più. Ma è vero anche il contrario:fa. Un effetto che nasce dalla relazione tra il nostro cervello e il nostro organismo e che hafici sia sulla salute del corpo e della mente sia sulla nostra socialità che sul modo in cui percepiamo noi stessi., infatti, è un’attività semplice e spontanea, naturale e quotidiana, ma produce degli effetti che, in alcuni casi, sembrano miracolosi. Per esempio, chi sorride è meno esposto a patologie cardiache o a ictus, ha le pressione sanguigna più bassa e regge meglio lo stress. Non solo,spesso ci porta ad avere una migliore auto-stima, a piacere di più agli altri e anche a essere più produttivi sul lavoro e nella vita personale. Quando ...