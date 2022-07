Caldo record a Milano, rotaie roventi: treni della Metro costretti a rallentare (Di venerdì 22 luglio 2022) Atm rende noto che “per precauzione” i treni della Linea 2 della Metropolitana di Milano “stanno viaggiando a velocita’ ridotta sui tratti all’aperto, dove rete elettrica e rotaie sono esposte a temperature critiche”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 luglio 2022) Atm rende noto che “per precauzione” iLinea 2politana di“stanno viaggiando a velocita’ ridotta sui tratti all’aperto, dove rete elettrica esono esposte a temperature critiche”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

