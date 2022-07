Andrea Cangini lascia Berlusconi e passa in Azione con Calenda (Di venerdì 22 luglio 2022) Forza Italia perde pezzi che vanno a popolare le altre formazioni 'liberali'. 'Credo sia il momento in cui tutte le persone con una coscienza, un'etica e una cultura politica, e magari anche delle ... Leggi su globalist (Di venerdì 22 luglio 2022) Forza Italia perde pezzi che vanno a popolare le altre formazioni 'liberali'. 'Credo sia il momento in cui tutte le persone con una coscienza, un'etica e una cultura politica, e magari anche delle ...

corradoformigli : Complimenti alla coerenza e al coraggio del senatore di Forza Italia Andrea #Cangini in dissenso dal suo partito. N… - christianrocca : Bravo @andrea_cangini, unico liberale tra i senatori della destra. - CarloCalenda : RT @TgLa7: Dopo aver lasciato #ForzaItalia @andrea_cangini va ad @Azione_it #crisidigoverno #elezioni - emiliotoffano : @andrea_cangini L’amico dei no vax che era alla sua sinistra è una delle peggiori espressioni di uomo politico che fa demagogia in Italia - BimbiMeb : @paolalerza @zampolex @andrea_cangini @Sofiajeanne @Azione_it @BuonaDestra Tipo FI che fino a ieri sembrava atlanti… -