Allegri: 'Curioso di vedere la nuova Juve. Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto' (Di venerdì 22 luglio 2022) La prima conferenza americana di Massimiliano Allegri è anche l'occasione per rilanciare la sfida scudetto e per elogiare le mosse della società sul mercato. 'La Juventus come sempre parte per ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 22 luglio 2022) La prima conferenza americana di Massimilianoè anche l'occasione per rilanciare la sfidae per elogiare le mosse della società sul mercato. 'Lantus come sempre parte per ...

