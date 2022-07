Via Draghi? Arriva il premio di Putin: più gas all’Italia (Di giovedì 21 luglio 2022) Giovedì mattina le consegne di Gazprom all’Italia sono aumentate da 21 a 36 milioni di metri cubi al giorno, un aumento del 70%. Difficile non collegare l’avvenimento alla giornata di mercoledì, che ha segnato a tutti gli effetti il crollo del governo di unità nazionale guidato dall’euro-atlantista Mario Draghi. Il quale, nel suo primo discorso al Senato, ha fatto riferimento esplicito alle interferenze russe e alla necessità di combatterle. Agli osservatori non è sfuggito che le forze politiche responsabili per la crisi – aperta dal Movimento Cinque Stelle guidato da Giuseppe Conte, chiusa dalla Lega di Matteo Salvini in tandem con Forza Italia di Silvio Berlusconi – siano state e siano tuttora, a vario titolo, le più filorusse dell’arco parlamentare. I gialloverdi in particolare si sono distinti negli ultimi mesi per l’opposizione all’invio di armi ... Leggi su formiche (Di giovedì 21 luglio 2022) Giovedì mattina le consegne di Gazpromsono aumentate da 21 a 36 milioni di metri cubi al giorno, un aumento del 70%. Difficile non collegare l’avvenimento alla giornata di mercoledì, che ha segnato a tutti gli effetti il crollo del governo di unità nazionale guidato dall’euro-atlantista Mario. Il quale, nel suo primo discorso al Senato, ha fatto riferimento esplicito alle interferenze russe e alla necessità di combatterle. Agli osservatori non è sfuggito che le forze politiche responsabili per la crisi – aperta dal Movimento Cinque Stelle guidato da Giuseppe Conte, chiusa dalla Lega di Matteo Salvini in tandem con Forza Italia di Silvio Berlusconi – siano state e siano tuttora, a vario titolo, le più filorusse dell’arco parlamentare. I gialloverdi in particolare si sono distinti negli ultimi mesi per l’opposizione all’invio di armi ...

martaottaviani : L’#Italia è quel Paese dove #Draghi è scuro in volto e #Toninelli sorride. Chi è giovane scappi, chi ha figli li ma… - CarloCalenda : Oggi un largo spettro di populisti, da M5S alla Lega, a Forza Italia, ha mandato via dal Governo l'italiano più aut… - CarloCalenda : Quindi #Draghi non l’ha mandato via nessuno. Nessuno ha responsabilità. Non Lega e 5S che volevano solo più coccole… - ElisaP78 : Ciaone Draghi ???? e portati via quel c***o di green pass, che non serve a niente!!! #governoDraghi - Fra_Lu77 : RT @CarloCalenda: Quindi #Draghi non l’ha mandato via nessuno. Nessuno ha responsabilità. Non Lega e 5S che volevano solo più coccole. Non… -