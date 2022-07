Un' altra spia morta in Russia | la misteriosa scomparsa dell' ex generale

(Di giovedì 21 luglio 2022) Ennesimainda quando è iniziata la guerra in Ucraina. È stato trovato morto a Mosca l'exmaggiore del Servizio federale per la sicurezzaa Federazione Russa (Fsb) Yevhen Lobachov. L'uomo, che aveva 76 anni ed è stato trovato senza vita dalla moglie sulle scalea loro abitazione, sarebbe morto a causa di un colpo alla testa da arma da fuoco. La polizia, giunta sul posto, ha trovato una pistola vicino al corpo'exdei servizi segreti, che, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa russa Rbc, aveva problemi di salute e di denaro.

