Ryanair | in un anno con gli aerei di nuova generazione risparmiate 20mila tonnellate di CO2 a Orio

Orio al Serio. Un anno fa, il 20 luglio 2021, all'aeroporto di Orio al Serio arrivarono i primi Boeing 737-8200 "Gamechanger" di Ryanair, un velivolo di ultima generazione che ha permesso alla compagnia irlandese di risparmiare in 12 mesi oltre seimila tonnellate di carburante e relative 20.000 tonnellate di Co2 solo dallo scalo bergamasco. I 20 aeromobili Ryanair basati a Orio, 10 dei quali sono "Gamechanger" più efficienti dal punto di vista ambientale (4% di posti in più, 16% in meno di carburante e 40% in meno di emissioni acustiche), rappresentano un investimento di oltre 2 miliardi di dollari e, riferisce la compagnia low cost, "generano 600 posti di lavoro diretti altamente retribuiti e oltre 9.500 indiretti all'aeroporto di ...

