Ricky Martin viene assolto: il nipote fa cadere le accuse (Di giovedì 21 luglio 2022) L'assoluzione di Ricky Martin In queste ultime settimane Ricky Martin è stato accusato di molestie sessuali dal nipote, oggi 21 anni, Dennis Yadiel Sanchez Martin. Stando alle sue parole i due avrebbero avuto una relazione clandestina per 7 mesi. Il ragazzo, poi, avrebbe deciso di troncare il tutto e Ricky non avrebbe reagito bene. Quest'ultimo, L'articolo proviene da Novella 2000.

